Moviola Cremonese Torino | il VAR annulla il gol di Baschirotto Gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri cos’è successo allo Zini
Durante la partita tra Cremonese e Torino, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526, si sono verificati diversi episodi controversi. In particolare, il VAR ha annullato un gol segnato da un giocatore della Cremonese a causa di un fallo precedente. La gara, terminata con il risultato di 0-0, è stata diretta dall’arbitro Michael Fabbri, che ha dovuto gestire alcune decisioni discusse sul campo.
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