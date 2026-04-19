Durante la partita tra Cremonese e Torino, al 61° minuto, un gol di Baschirotto su calcio d’angolo è stato annullato dal VAR, mantenendo il punteggio sullo zero. L’episodio ha coinvolto una header dell’attaccante, che sembrava aver portato in vantaggio la squadra di casa, ma la revisione video ha confermato la validità del fuorigioco. La decisione ha mantenuto inalterato il risultato sullo 0-0.

Lo Zini resta fermo sullo zero dopo un episodio che ha scosso l’equilibrio tra Cremonese e Torino. Al 61° minuto, il testa di Baschirotto su calcio d’angolo da destra sembrava aver sbloccato la sfida grigiorossa, ma l’intervento del VAR ha cambiato i piani. L’arbitro Fabbri, richiamato dalla tecnologia, ha annullato la rete per un fallo commesso dal difensore proprio su Paleari. La partita, che vede le due squadre divise sul punteggio, è ancora in corso nel pomeriggio di questa domenica 19 aprile 2026. L’impatto del VAR e la tenuta dei portieri. Il momento di massima tensione si è verificato poco dopo la mezz’ora della ripresa. La decisione tecnologica contro Baschirotto ha lasciato i cremonesi senza il vantaggio tanto cercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremonese-Torino, il VAR nega il gol a Baschirotto: stallo totale

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