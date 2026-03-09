Il Milan si prepara a festeggiare il suo derby contro l’Inter, che invece commemora 118 anni dalla fondazione. Allegri è l’allenatore dei rossoneri, mentre l’Inter ha affrontato la partita con alcune occasioni sprecate. La squadra di Pioli ha ottenuto una vittoria importante, mentre i nerazzurri hanno pagato caro alcune opportunità mancate. La gara si è conclusa con un risultato favorevole ai rossoneri.

Fa festa il Milan, alla vigilia del compleanno dell’ Inter, 118 anni dalla fondazione che scoccano oggi. Il derby è ancora del Diavolo, come all’andata e con lo stesso punteggio, il “corto muso“ tanto caro ad Allegri. Risolve Estupiñán, poco dopo la mezz’ora del primo tempo, segnando un gol che a lungo non trova reazione in termini di occasioni dall’opposta fazione. La capolista è la stessa di prima, ma il Milan, ora, è a sette punti. Fino a un attimo prima della rete decisiva, è un derby che non soddisfa elevati standard di spettacolo. L’unica occasione degna di nota è il diagonale che Modric spedisce largo dopo 3’ su un gentile regalo di Sommer, non scartato per centimetri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Allegri è mister derby. Il Milan di corto muso. L’Inter spreca e paga

