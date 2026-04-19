Seriate sei appartamenti protetti per anziani | inaugurato il progetto ‘Il Germoglio

A Seriate sono stati aperti sei appartamenti destinati a persone anziane, inseriti nel progetto chiamato ‘Il Germoglio’. Si tratta di alloggi di housing protetto che offrono una sistemazione dedicata a chi necessita di assistenza e supporto quotidiano. L’inaugurazione si è svolta di recente, coinvolgendo le autorità locali e rappresentanti del settore sociale. I nuovi appartamenti si trovano in una zona che faciliterà l’accesso a servizi e strutture di assistenza.

A Seriate sono stati inaugurati sei nuovi alloggi di housing protetto destinati a persone anziane. Il progetto, denominato “ Il Germoglio ”, nasce con l’obiettivo di favorire la permanenza a domicilio in condizioni di maggiore sicurezza, offrendo soluzioni abitative integrate con i servizi del territorio e pensate per migliorare la qualità della vita. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche per la casa e per il sostegno alle fasce più fragili, con un’attenzione crescente verso modelli che consentano agli anziani di mantenere autonomia senza rinunciare a un contesto protetto. Il tema centrale riguarda quindi la risposta a bisogni abitativi in evoluzione, legati all’invecchiamento della popolazione e alla necessità di soluzioni intermedie tra la casa tradizionale e le strutture assistenziali.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Abitazioni per gli anziani. Pronti sei appartamenti realizzati a MontulivetoSei appartamenti realizzati al primo piano dell’ala sud dell’ex monastero di Montuliveto, in via Bindi. Welfare, 29 appartamenti ristrutturati per anziani e persone fragili: "Un progetto innovativo da 1,3 milioni di euro"L'assessora al Welfare, Angelica Sansavini, presenta così l'intervento di riqualificazione edilizia finalizzato a favorire nuove forme di... Altri aggiornamenti Seriate, sei appartamenti protetti per anziani: inaugurato il progetto ‘Il GermoglioSoluzioni abitative pensate per favorire autonomia e sicurezza, integrate con i servizi del territorio. L’iniziativa risponde ai bisogni legati all’invecchiamento, puntando su modelli intermedi tra ca ... bergamonews.it Seriate, nuovi alloggi protetti per persone anziane non autosufficientiNuovi alloggi protetti per persone anziane non autosufficienti. Sono stati messi a disposizione, a Seriate, con una progettualità condivisa tra i comuni dell'ambito territoriale Bergamo est. ecodibergamo.it