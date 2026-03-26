Sono stati completati sei appartamenti destinati ad abitazioni per anziani, situati al primo piano dell’ala sud dell’ex monastero di Montuliveto, in via Bindi. I nuovi alloggi sono stati realizzati nell’ambito di un intervento edilizio che ha riguardato la riqualificazione dell’edificio storico. L’area si trova nel centro del paese, vicino a servizi e strutture pubbliche.

Sei appartamenti realizzati al primo piano dell’ala sud dell’ex monastero di Montuliveto, in via Bindi. Sono spazi completamente rinnovati, pensati e realizzati per accogliere anziani over 65 con fragilità non solo fisica ma anche sociale, privi di una rete familiare o amicale che possa offrire loro supporto. Persone che, come ha spiegato la presidente della Società della Salute di Pistoia e sindaco Anna Maria Celesti, durante l’inaugurazione di ieri, "rischiano di rimanere invisibili alla rete assistenziale. Con questa inaugurazione – ha aggiunto – si chiude il percorso della quinta missione del Pnrr intrapreso dal Comune di Pistoia, che ci ha portato a investire complessivamente più di sei milioni di euro portando a termine tutti i progetti che abbiamo deciso di portare avanti, senza mai dover richiedere la proroga degli interventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abitazioni per gli anziani. Pronti sei appartamenti realizzati a Montuliveto

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