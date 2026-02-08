Questa mattina si sono affrontate Seravezza e Camaiore in un derby molto atteso in Serie D. La partita ha acceso subito gli animi dei tifosi, anche se le due squadre hanno obiettivi diversi in campionato. La sfida si è giocata con intensità, e ora si attende di vedere quale delle due uscirà con i punti in più.

E venne il giorno del grande derby della Versilia in Serie D: Seravezza-Camaiore infiamma la 23ª giornata (sesta di ritorno) nel girone E dove le due squadra stanno facendo campionati con obiettivi, dichiarati, ben diversi. Ma quando c’è un derby la classifica sparisce e non conta più se sei in lotta per piazzarti al meglio nei playoff in cima o se sei più dietro ad evitare di restare invischiato nei playout giocandoti la salvezza punto su punto. Oggi alle 17 sul sintetico del “Buon Riposo“ la partita è "da tripla". La terna designata è con l’arbitro Marco Melloni della sezione di Modena, coadiuvato dagli assistenti di linea Andrea Colitti e Dario Fantaccione (entrambi di Cinisello Balsamo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - C’è Seravezza-Camaiore. Per chi suona la campana?

Seravezza e Camaiore, nelle zone di incrocio umbri, devono affrontare con attenzione le sfide in programma oggi alle 14, nella 20ª giornata di Serie D, terza di ritorno.

La seconda giornata del girone E di Serie D 2026 ha regalato emozioni a Seravezza e Camaiore, due località della zona.

