Serale di Amici 25 chi è l'eliminato della quinta puntata

Nella quinta puntata del Serale di Amici 25, trasmessa sabato 18 aprile su Canale 5, è stato eliminato un concorrente. Durante la serata, si sono esibiti diversi allievi e sono stati assegnati i punti per le varie performance, ma alla fine è arrivata una sola eliminazione. La puntata si è conclusa con il concorrente che ha lasciato il programma, mentre gli altri sono passati alla prossima fase.

Nella quinta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 18 aprile su Canale 5, c’è stata una sola eliminazione. Al ballottaggio erano arrivati Kiara, Lorenzo e Riccardo: chi è l’allievo che ha dovuto lasciare per sempre la scuola e le prime parole dopo il verdetto annunciato da Maria De Filippi.🔗 Leggi su Fanpage.it Amici 25 | Antonio è stato eliminato | serale amici | prima puntata Notizie correlate Serale di Amici 25, chi è l’eliminato della quarta puntataNella quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile su Canale 5, c'è stata una sola eliminazione. Amici 25, quinta puntata Serale: chi è stato eliminato, ospiti e sfideAmici 25 torna in prima serata con la quinta puntata del Serale, in onda il 18 Aprile 2026 su Canale 5. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Amici 25, quarta puntata serale: cos'è successo? Riassunto e commento; Amici 25 Serale, anticipazioni: bordate a Belen, tra Zerbi e Pettinelli volano uova e tre big a rischio addio; Le anticipazioni dalla quarta puntata del serale di Amici 25: ospiti, sfide e nuova eliminazione; Amici 25, anticipazioni quarta puntata del serale: tre allievi ballottaggio per l'elimiazione. Amici 25, la diretta della quinta puntata del serale: Kiara, Riccardo e Lorenzo a rischio eliminazione, gli ospiti e le sfideIl Serale di Amici 25 arriva al giro di boa e la tensione in studio si taglia con il coltello. La quinta puntata, in onda sabato 18 aprile su Canale 5, promette scintille, lacrime e una ... leggo.it Kiara, Riccardo o Lorenzo: chi è eliminato al serale di Amici 25?| Fuori la ballerina di Emanuel LoKiara, Riccardo o Lorenzo sono i tre allievi finiti al ballottaggio nel quinto serale di Amici 25: chi è l'eliminato della puntata? ilsussidiario.net Il meglio e il peggio della quinta puntata del Serale di Amici - facebook.com facebook Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) / Posts / X x.com