Amici 25 quinta puntata Serale | chi è stato eliminato ospiti e sfide

La quinta puntata del Serale di Amici 25 è andata in onda il 18 aprile 2026 su Canale 5. Durante la serata sono stati eliminati alcuni concorrenti e sono stati presenti ospiti e sfide tra le squadre. La puntata ha visto anche momenti di esibizione e competizione tra i partecipanti, con giudizi dei professori e delle giurie presenti.

Amici 25 torna in prima serata con la quinta puntata del Serale, in onda il 18 Aprile 2026 su Canale 5. Gli allievi rimasti in gara affrontano nuove sfide tra canto e ballo, mentre la giuria e gli ospiti accompagnano una serata che porta a un nuovo ballottaggio decisivo. Dal dietro le quinte del talent, emerge il nome di chi è tornato a casa. Gli altri spoiler sull’eliminato di questa registrazione I giudici e gli ospiti della serata. A valutare le esibizioni sono Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giurato speciale. Tra gli ospiti della puntata ci sono Vanessa Incontrada, Biagio Antonacci, Carlo Amleto e Niccolò Filippucci.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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