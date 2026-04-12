Serale di Amici 25 chi è l'eliminato della quarta puntata

Nella quarta puntata del Serale di Amici 25, trasmessa sabato 11 aprile su Canale 5, è stata comunicata l’eliminazione di un concorrente. La puntata ha visto una sola eliminazione, senza ulteriori variazioni nella formazione dei concorrenti in gara. La serata ha proseguito con le esibizioni e le sfide tra i partecipanti, come previsto dal format.

Nella quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile su Canale 5, c'è stata una sola eliminazione. Al ballottaggio erano arrivati Caterina, Alex e Alessio: chi è l'allievo che ha dovuto lasciare per sempre la scuola e le prime parole dopo il verdetto annunciato da Maria De Filippi.🔗 Leggi su Fanpage.it Serale Amici 25, chi è stato eliminato nella quarta puntata: lo spoilerAmici entra nel vivo con la quarta puntata del Serale, registrata il 9 aprile e in onda sabato 11 aprile su Canale 5. Serale Amici 25, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile. Amici 25 | Antonio è stato eliminato | serale amici | prima puntata