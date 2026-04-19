Serale Amici 18 aprile l’eliminato e i favoriti alla vittoria finale

Sabato 18 aprile si è tenuta una nuova puntata del Serale di Amici 25, concludendo con l’eliminazione di uno dei partecipanti. La serata ha visto salire sul palco tutti i concorrenti mentre si avvicina la finale che si svolgerà tra circa un mese. Durante l’evento sono stati annunciati anche i favoriti alla vittoria finale, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle preferenze espresse.

Roma, 18 aprile 2026 - Nuova eliminazione. Manca un mese alla finale di Amici 25 e la puntata del Serale di sabato 18 aprile ha visto succedersi uno dopo l’altro tutti i concorrenti sul palco. Il premio Enel di 10mila euro è andato alla cantante Angie. Gli ospiti. Le squadre. La gara. L’eliminato. I favoriti alla vittoria finale. Gli ospiti. Ospiti della puntata di sabato 18 aprile del Serale di Amici 25 sono stati Luca Laurenti, Vanessa Incontrada, il comico e musicista Carlo Amleto. Quest’ultimo ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei talenti più cristallini della comicità italiana attuale. Ospite musicale è stato Biagio Antonacci. Le squadre.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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