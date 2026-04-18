Amici 2026 il serale | eliminati chi è stato eliminato oggi 18 aprile

Nella quinta puntata del serale di Amici 2026, andata in onda il 18 aprile, tre concorrenti sono stati eliminati dopo le manche di ballottaggio. Kiara, Riccardo e Lorenzo sono usciti dal talent show, lasciando il pubblico e i compagni di scuola. La serata ha visto diverse sfide tra i giovani talenti, con i giudici che hanno deciso le eliminazioni finali.

. AMICI 2026 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, sabato 18 aprile, nel corso della quinta puntata di Amici 2026, il serale? Dopo le varie manche al ballottaggio finiranno Kiara, Riccardo e Lorenzo. Riccardo canterà “Un minuto in più”; Lorenzo “Dimmelo tu”; Kiara invece ballerà una coreografia su un brano in inglese. L’eliminato sarà comunicato in puntata? Vedremo. Allievi. Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026? Si tratta di 17 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale: si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena).🔗 Leggi su Tpi.it

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Amici 25, Colpo di Scena - Ecco chi è Stato Eliminato Nel Primo Serale

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