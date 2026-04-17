Serale Amici anticipazioni quinta puntata 18 aprile | chi è stato eliminato gli ospiti

Sabato 18 aprile andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 2025. Durante la serata verranno annunciati i nominati e ci sarà un’eliminazione tra gli allievi in gara. Sono previsti anche interventi di ospiti speciali, che si esibiranno sul palco. La puntata sarà trasmessa in diretta e sarà disponibile anche in streaming, come di consueto. Le anticipazioni indicano anche dettagli sui concorrenti che potrebbero essere eliminati e sui momenti più attesi della serata.

Amici 2025, cosa accadrà nella quinta puntata del Serale di sabato 18 aprile? Tutte le anticipazioni Cosa accadrà nella quinta puntata del Serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 18 aprile 2026? Ecco tutte le anticipazioni, dagli ospiti in studio a chi sarà eliminato. Sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25. Come saprete la puntata non verrà trasmessa in diretta, ma è appena stata registrata e quindi siamo in grado di anticiparvi cosa avverrà, grazie a SuperGuidaTv. Iniziamo con confermare la presenza dei giudici, ovvero di Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio come giudice speciale.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Serale Amici, anticipazioni quinta puntata 18 aprile: chi è stato eliminato, gli ospiti Notizie correlate Serale Amici 25, anticipazioni quinta puntata 18 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 25 in onda su Canale 5 sabato 18 aprile. Serale Amici, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, gli ospitiTutte le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici, in onda sabato 11 aprile: chi sono gli ospiti e chi sarà eliminato Sabato 11 aprile... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serale di Amici, anticipazioni quinta puntata (18 aprile): chi è stato eliminato, chi sono gli ospiti; Serale Amici 25, spoiler eliminato quinta registrazione del 18 aprile 2026: chi è uscito, ballottaggio finale e mega lite in studio; Serale Amici 25, anticipazioni quinta puntata 18 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudici; Amici 25, anticipazioni quinta puntata del serale: ecco i tre allievi al ballottaggio. Registrazione Amici 25 Serale 2026| Anticipazioni ed eliminato 18 aprile: arriva la prima comparata di cantoOggi 16 aprile 2026 c'è la nuova registrazione del serale di Amici 25: ecco le sfide e tutte le anticipazioni sull'eliminato ... ilsussidiario.net Amici 2026, anticipazioni quinta puntata del Serale: Incontrada, Laurenti e Biagio Antonacci ospitiEcco cosa è successo nella registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 2026, in onda su Canale 5 sabato 18 aprile ... davidemaggio.it Il Serale di Amici 2026 giunge al giro di boa e una nuova eliminazione ridisegna gli equilibri tra le squadre. Chi tra Riccardo, Kiara e Lorenzo sarà costretto ad abbandonare il talent show Leggi le anticipazioni su AllMusicItalia.it #Amici25 #AmiciSpoiler - facebook.com facebook