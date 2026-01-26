reggio calabria sequestro da 10 milioni per gestione illecita di acque reflue

A Reggio Calabria, le forze dell'ordine hanno sequestrato beni per 10 milioni di euro nell’ambito dell’operazione “Panta Rei”. L’indagine ha evidenziato la gestione illecita degli impianti di trattamento delle acque reflue affidati alla società Idrorhegion, responsabile della depurazione cittadina. L’intervento mira a tutelare l’ambiente e garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore del trattamento delle acque.

Sequestro da dieci milioni di euro a Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione “Panta Rei”, con cui i carabinieri hanno rilevato la gestione illecita degli impianti di trattamento delle acque reflue da parte della società Idrorhegion, affidataria dei sette impianti di depurazione della città. Gli investigatori hanno scoperto che non solo i rifiuti venivano sversati in mare, ma che le acque reflue non erano trattate secondo quanto previsto dalla legge. A seguito delle indagini, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria stanno dando esecuzione a una misura cautelare reale emessa dalla DDA della provincia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

