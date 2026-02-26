Chiusa una macelleria brianzola per sporcizia e pessima conservazione degli alimenti | sequestrati 500kg di carne

Una macelleria di Lissone, in Brianza, è stata chiusa dai Nas dei Carabinieri dopo aver riscontrato gravi problemi igienici e di conservazione degli alimenti, con circa 500 chili di carne sequestrati. La situazione ha portato alla sospensione dell’attività commerciale fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

