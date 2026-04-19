Senza Pepe e Tavernelli l' Unieuro alza bandiera bianca contro Pesaro

Senza Pepe e Tavernelli, l'Unieuro Forlì affronta la partita contro Pesaro, rispondendo colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa. Nonostante la squadra ospite resista e riduca lo svantaggio nel secondo tempo, Pesaro trova costantemente i canestri utili a mantenere il vantaggio. La partita si conclude con Pesaro che riesce a mantenere il controllo del punteggio, anche dopo aver subito la rimonta delle avversarie.

Priva di Pepe e Tavernelli, l'Unieuro Forlì gioca a viso aperto contro la VL Pesaro e reagisce ad ogni tentativo di fuga dei padroni di casa, ma nel secondo tempo, nonostante i biancorossi riducano lo svantaggio sotto la doppia cifra, Pesaro imbuca sempre i canestri necessari per tenere a.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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