Napoli McTominay alza bandiera bianca | non ci sarà contro la Roma

Scott McTominay non giocherà contro la Roma perché si è infortunato durante l'allenamento di ieri. L'assenza del centrocampista scozzese rappresenta un problema per il Napoli, che sperava di poter contare sulle sue qualità in vista della partita. I medici hanno diagnosticato uno stiramento muscolare e hanno consigliato di fermarsi almeno una settimana. La squadra dovrà quindi fare a meno di lui nel match di domenica sera.

"> Brutta notizia per il Napoli alla vigilia della sfida contro la Roma. Scott McTominay non ha recuperato e sarà costretto a saltare il big match del Maradona. Il dolore non è passato Lo scozzese continua a convivere con l’infiammazione al tendine del gluteo: il fastidio non è completamente rientrato e negli ultimi allenamenti non è riuscito a lavorare regolarmente con il gruppo. Non essendo al 100%, lo staff medico e Antonio Conte hanno deciso di non rischiare. Un’assenza pesante per gli azzurri, considerando l’impatto che McTominay ha avuto in questa stagione in termini di equilibrio, inserimenti e presenza fisica in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

La partita tra Napoli e Roma si avvicina

