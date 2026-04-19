Il Napoli di Conte ha perso in casa contro la Lazio, in una partita caratterizzata da un livello di gioco sotto le aspettative. La squadra partenopea si è presentata in campo senza idee e senza energia, offrendo una prestazione deludente davanti ai propri tifosi. La partita si è conclusa con la sconfitta del Napoli, che non è riuscito a impensierire l’avversario durante i 90 minuti.

Il Napoli di Conte cade al Maradona. Una prova insufficiente per i partenopei che mettono a rischio il secondo posto in campionato. “Senza idee, senza forza, senza voglia. È questo il messaggio lanciato dal Napoli, mai così spento, scarico, disorganizzato e – forse – già in vacanza, da quando sulla panchina c’è Conte”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Senza idee e senza voglia, Napoli irriconoscibile contro la Lazio

Rissa tra napoli e Lazio

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