Senza idee e senza voglia Napoli irriconoscibile contro la Lazio
Il Napoli di Conte ha perso in casa contro la Lazio, in una partita caratterizzata da un livello di gioco sotto le aspettative. La squadra partenopea si è presentata in campo senza idee e senza energia, offrendo una prestazione deludente davanti ai propri tifosi. La partita si è conclusa con la sconfitta del Napoli, che non è riuscito a impensierire l’avversario durante i 90 minuti.
Il Napoli di Conte cade al Maradona. Una prova insufficiente per i partenopei che mettono a rischio il secondo posto in campionato. “Senza idee, senza forza, senza voglia. È questo il messaggio lanciato dal Napoli, mai così spento, scarico, disorganizzato e – forse – già in vacanza, da quando sulla panchina c’è Conte”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Rissa tra napoli e Lazio
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