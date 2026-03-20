Inaugurate le vasche di laminazione di Senago per il taglio del nastro Sala Pase e il ministro Pichetto Fratin

Sono state ufficialmente inaugurate le vasche di laminazione del Seveso a Senago, con la presenza di rappresentanti istituzionali tra cui il ministro Pichetto Fratin e i sindaci locali. L'evento ha visto il taglio del nastro da parte di Sala e Pase, segnando un momento importante per il progetto di gestione delle acque che interessa la zona. La cerimonia si è svolta alla presenza di pubblico e giornalisti.

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