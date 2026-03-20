Inaugurate le vasche di laminazione di Senago per il taglio del nastro Sala Comazzi e il ministro Pichetto Fratin

Sono state inaugurate le vasche di laminazione del Seveso a Senago. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco, un assessore regionale e il ministro dell’Ambiente, che hanno preso parte al tradizionale taglio del nastro. L’evento si è svolto in mattinata e ha visto la presenza di diverse autorità e rappresentanti locali, che hanno assistito alla presentazione delle nuove strutture.

Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Inaugurate le vasche di laminazione di Senago, per il taglio del nastro Sala, Comazzi e il ministro Pichetto Fratin Articoli correlati Leggi anche: Inaugurate le vasche di laminazione di Senago, per il taglio del nastro Sala, Pase e il ministro Pichetto Fratin Leggi anche: Vasche di laminazione del Seveso, domani l’inaugurazione a Senago con ministro, assessore regionale e sindaco di Milano Contenuti e approfondimenti su Pichetto Fratin Temi più discussi: Inaugurate le vasche di laminazione di Senago, per il taglio del nastro Sala, Comazzi e il ministro Pichetto Fratin; Senago, inaugurate le vasche di laminazione con il ministro Pichetto Fratin; Inaugurata la vasca di laminazione nel Milanese: ecco come funziona lo scudo anti-allagamenti; Senago: inaugurata la vasca di laminazione per le piene del Seveso. Inaugurate le vasche di laminazione di Senago, per il taglio del nastro Sala, Comazzi e il ministro Pichetto FratinInaugurate le Vasche di laminazione del Seveso a Senago. Un taglio del nastro con ospiti di rilievo del panorama politico e istituzionale tra cui il ... ilnotiziario.net Inaugurata la vasca di laminazione nel Milanese: ecco come funzionerà lo scudo anti-allagamentiNon solo un'opera idraulica per proteggere Milano e hinterland dagli allagamenti: con il progetto arriva anche un ciclodromo ... milanotoday.it DL CARBURANTI, SUL GASOLIO SORTIRÀ EFFETTI IMPERCETTIBILI Sul decreto Carburanti vedremo man mano": parole e musica di questa mattina del ministro Pichetto Fratin. Un'ammissione indiretta ma limpida circa l'insufficienza delle misure e degli sta facebook Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto a margine delle celebrazioni per i 70 anni di @cesispa. "Stoccaggi al via da metà aprile, l’Italia è pronta". Il ministro dell’Ambiente rassicura sugli approvvigionamenti n x.com