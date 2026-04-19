Semo el fulcro dice Casucci | Arezzo scopre de esse’ diventata ‘na giostra senza centro

Arezzo si confronta con dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione sulla situazione politica locale. Un esponente del centrodestra ha affermato di rappresentare il punto di riferimento principale, paragonandosi a un centro nevralgico per la città. La sua auto proclamazione ha suscitato discussioni tra cittadini e osservatori, mentre la città stessa sembra aver perso una chiara direzione, diventando un luogo dove le posizioni si intrecciano senza un vero punto di equilibrio.

Arezzo – È ufficiale: el centrodestra ha trovato el fulcro. No, non è ‘na leva, manco ‘na bussola. è direttamente Marco Casucci, che s’è autoproclamato punto centrale de tutto quanto, tipo ombelico politico della città. Durante la presentazione della lista de Noi Moderati, elcommissario provinciale ha spiegato con entusiasmo che questa è “la novità vera”. Tradotto dal politichese: ‘n c’è nissuno che c’ha esperienza amministrativa, quindi se sbagliano è la prima volta anche per loro. La squadra – 22 nomi, più o meno quanti “’na cena de matrimonio”, sostiene il candidato sindaco Marcello Comanducci, che osserva la scena con la calma de chi spera che almeno qualcuno sappia dove sta ‘l municipio.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Semo el fulcro”, dice Casucci: Arezzo scopre de esse’ diventata ‘na giostra senza centro” Notizie correlate Casucci: «Noi Moderati ad Arezzo cresce in maniera significativa»Arezzo, 7 febbraio 2026 – Casucci: «Noi Moderati ad Arezzo cresce in maniera significativa. Leggi anche: A San Zeno un si respira: pare d’esse finiti in porto… ma senza mare!