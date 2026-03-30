A San Zeno si respira un’aria tesa, con alcune fonti che riferiscono che la situazione sembra aver raggiunto un punto di stallo, anche se senza risoluzione definitiva. La questione è stata affrontata analizzando i documenti ufficiali, senza ulteriori interpretazioni o commenti. La comunicazione arriva da un comunicato stampa di una lista indipendente, che segnala un clima di stallo nella zona senza fornire dettagli aggiuntivi.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Lista Indipendente Per Arezzo Menchetti Sindaco AREZZO – Oh gente, qui la faccenda s’è fatta bella tosta davvero. Da una parte Olmo, tutta case e famigliole tranquille, dall’altra San Zeno, fabbriche e fatturati che girano come trottole. In mezzo? Una strada, la ferrovia. e un odorino che ti leva il fiato, ma in senso sbagliato. Già, perché ormai da mesi i cittadini fanno i conti con puzze di ogni genere: roba umida, ammoniaca, solventi. ma ora s’è aggiunto il pezzo forte: l’odore di pesce marcio. E la gente, giustamente, borbotta: “Ma che s’è aperto il porto a Arezzo e un ce l’hanno detto?” Gli “annusatori” del Comune – sì, proprio quelli che vanno a caccia di puzze – torneranno in azione, ma intanto la pazienza dei residenti è bella che finita. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A San Zeno un si respira: pare d’esse finiti in porto… ma senza mare!

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