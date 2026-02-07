Casucci | Noi Moderati ad Arezzo cresce in maniera significativa

A Arezzo i Moderati crescono in modo evidente. Casucci annuncia che il movimento sta aumentando di numero, mentre attacca Vannacci, dicendo che è incompatibile con i loro valori. La politica locale si scalda con questa novità.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – C asucci: «Noi Moderat i ad Arezzo cresce in maniera significativa. Vannacci incompatibile con i nostri valori». «Noi Moderati ad Arezzo sta crescendo in modo continuo e significativo. Dopo il lancio dei tavoli tematici, che sono già pienamente operativi, abbiamo presentato anche il gruppo femminile guidato da Mara Jogna Prat, cui rivolgo un sincero augurio di buon lavoro. Le nostre donne sapranno fare la differenza grazie alla loro sensibilità, alla loro passione e alla loro competenza». così il commissario del partito Marco Casucci sottolinea come la linea del movimento resti improntata alla trasparenza e alla chiarezza nei confronti dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

