Sembrava un film horror Nudo sui tetti lancia tegole su auto e passanti a Ravenna | arrestato

A Ravenna, un giovane di 24 anni è stato arrestato dopo aver causato scompiglio in città. Dopo essere stato visto aggirarsi senza vestiti nel centro, si è arrampicato su un tetto e ha lanciato tegole sulla strada e su alcune auto in transito. La scena ha suscitato forte preoccupazione tra i passanti, che hanno assistito a comportamenti sempre più inquietanti da parte dell’uomo, ormai in stato di agitazione.

Paura a Ravenna: un 24enne in stato di agitazione prima si aggira nudo in centro, poi sale su un tetto e lancia tegole in strada. Nessun ferito ma diversi danni. Fermato dopo una lunga mediazione, è stato sedato e portato in ospedale in TSO. E non era il primo episodio di cui si rendeva protagonista.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Nudo sul tetto lancia tegole. Danneggiate auto e case: "Sembrava un film horror" Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro. “Sembrava di essere in un film horror”Ravenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nudo sul tetto lancia tegole. Danneggiate auto e case: Sembrava un film horror; Longlegs Universe: Nicolas Cage torna nell’horror di Osgood Perkins tra nuove storie e incubi condivisi; Il Clayface di DC Universe sembra non essere adatto ai deboli di cuore; Dopo 8 anni, Guillermo del Toro abbandona uno dei suoi progetti più amati: ecco chi sarà il nuovo regista. 9 film horror in uscita da non perdereScopri 9 film horror in uscita da non perdere: i titoli più attesi tra brividi, sequel e nuove storie in arrivo questo 2026. cinefilos.it Un dirottamento aereo, poi succede qualcosa che cambia tutto: su Netflix c’è un film che vi spiazza davveroBlood Red Sky su Netflix è un thriller horror poco conosciuto ma sorprendente: tensione, ritmo e un colpo di scena che cambia tutto. cinemaserietv.it "De Bruyne quando è tornato sembrava nuovamente al top della condizione, frutto del lavoro fatto in Belgio. Poi si è allenato con i metodi di Conte ed è di nuovo in affanno". facebook Ci siamo lasciati così a dicembre, sembrava un’eternità e invece manca pochissimo al Capitolo II Noi non vediamo l’ora di ricominciare tutto e di farlo insieme: l’attesa, la trepidazione, le luci che si spengono e il fuoco che si accende. SIAMO PRONTI x.com