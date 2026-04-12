Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada panico in centro Sembrava di essere in un film horror

Nella serata di ieri, in pieno centro a Ravenna, si è verificato un episodio che ha provocato scompiglio tra i passanti. Un uomo è salito sul tetto di un edificio in stato di abbigliamento parziale e ha cominciato a lanciare tegole sulla strada sottostante, creando un clima di paura tra i frequentanti della zona. La scena è stata descritta da alcuni testimoni come simile a un film horror.

Ravenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a Ravenna. Poco prima delle 23 un uomo di nazionalità tunisina si è arrampicato, seminudo, su un tetto e ha iniziato a lanciare le tegole verso la strada, rischiando di colpire le persone che abitano in zona e che passavano in quel momento. "Vedere quella figura nuda, bianca, nella notte, che lanciava tegole in strada, contro case e auto è stato come vivere un film dell'orrore" dice Luca, un residente. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacaanziani-morti-ambulanza-intercettazioni-d22768f4 Subito sul posto sono arrivate le Volanti della polizia, alla ricerca dell'uomo che era stato segnalato in stato di agitazione nella vicina zona di porta Adriana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro. “Sembrava di essere in un film horror” Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro a RavennaRavenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a... Leggi anche: Lupi e ululati nella notte, l’agricoltore: “Sembrava di essere in un film, erano a 100 metri da me” / Video