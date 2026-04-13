Nudo sul tetto lancia tegole Danneggiate auto e case | Sembrava un film horror

Sabato sera a Ravenna si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dei residenti, con un uomo nudo sul tetto che ha lanciato tegole, causando danni a veicoli e abitazioni nelle vicinanze. Le prime segnalazioni riguardavano la presenza di una persona senza vestiti nel centro cittadino, poi l’intervento ha portato a una scena descritta come da film horror dal proprietario di una delle case coinvolte.

Panico sabato sera in centro a Ravenna. Prima le segnalazioni per un uomo nudo nel cuore della città e poi l’epilogo "da film dell’orrore", come lo ha definito Luca Concas, proprietario della casa da dove sono state lanciate le tegole dal tetto su via Fiume Abbandonato. Il protagonista della serata di follia è un 24enne di origine tunisina, regolare, con precedenti per droga e seguito dal Centro di salute mentale, che non è nuovo a episodi come quello di sabato con decine di persone che hanno assistito alla scena, anche filmando coi cellulari. Nella serata del 12 marzo, sempre il 24enne aveva scagliato fuori dall’abitazione dove vive in via Ferretti, traversa di via Fiume Abbandonato, diversi elettrodomestici non colpendo fortunatamente persone ma centrando auto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nudo sul tetto lancia tegole. Danneggiate auto e case: "Sembrava un film horror" Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro. “Sembrava di essere in un film horror”Ravenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a... Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro a RavennaRavenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a...