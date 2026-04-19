Sembrano americani veri ma non esistono | l’esercito pro-Trump creato con l’IA invade i social

Su diverse piattaforme social si ripetono migliaia di volte le stesse frasi riguardanti un esercito pro-Trump formato con l’uso dell’intelligenza artificiale. Questi contenuti appaiono su Instagram, TikTok, YouTube e Facebook, creando un fenomeno di diffusione rapida e capillare. Non ci sono prove dell’esistenza di persone reali dietro questi messaggi, che sembrano essere generati artificialmente, ma vengono condivisi come se fossero fatti autentici.

Su Instagram, TikTok, YouTube e Facebook la stessa frase viene ripetuta migliaia di volte. Centinaia di volti differenti, uomini, donne, bianchi, neri, giovani, anziani, con capelli corti o rossi, dicono le stesse parole guardando in camera con un sorriso e lo sguardo ammiccante: “ Se supporti Trump, ti sei appena fatto un amic o”. Si tratta di volti umani generati interamente dall’intelligenza artificiale per simulare un consenso popolare massiccio. Questa campagna di propaganda automatizzata, scoperta dal New York Times, segna una nuova frontiera della manipolazione politica digitale in vista delle prossime scadenze elettorali americane....🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sembrano americani veri, ma non esistono: l’esercito pro-Trump creato con l’IA invade i social Notizie correlate Leggi anche: Le gemelle siamesi che non esistono fanno soldi veri: siamo entrati nell’inquietante mondo del porno IA Canoni e pratiche di bellezza nella storia: sembrano incredibili, ma sono veriPelle bianca e immacolata, glass skin, occhi con la doppia palpebra e naso alto sono i requisiti minimi per essere considerati belli in Corea del Sud.