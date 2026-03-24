Pelle bianca e immacolata, glass skin, occhi con la doppia palpebra e naso alto sono i requisiti minimi per essere considerati belli in Corea del Sud. Sappiamo anche che apprezzano la magrezza estrema nelle donne, infatti è diventato virale sui social il frammento (molto pericoloso) di un podcast dove si diceva che il peso ideale di una donna inizia con il 4. Ma la Corea del Sud non è l’unico Paese dove i canoni di bellezza femminile sembrano impossibili da raggiungere. Labbra piene e turgide, seno sodo e prosperoso, vitino da vespa abbinato a fianchi che farebbero impallidire la Venere Callipigia è un altro modello di bellezza femminile molto ricercato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Canoni e pratiche di bellezza nella storia: sembrano incredibili, ma sono veri

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