Le gemelle siamesi che non esistono fanno soldi veri | siamo entrati nell'inquietante mondo del porno IA

Abbiamo scoperto come un mercato nascosto sfrutta l’intelligenza artificiale per creare contenuti porno con donne che sembrano gemelle siamesi, molte delle quali sono in realtà persone con disabilità o sindrome di Down. Questi video attirano follower e generano soldi veri, anche se le persone coinvolte non esistono realmente. È un mondo inquietante, dove la tecnologia viene usata per manipolare e sfruttare la sensibilità degli utenti.

Donne mutilate, con sindrome di down, gemelle siamesi. Siamo entrati nel mercato del porno generato dall’intelligenza artificiale che sfrutta disabilità per attirare follower, vendere abbonamenti e monetizzare l’attenzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Liliya Bachinskaya ricorda il momento in cui le fu detto che le sue future bambine erano due gemelle siamesi unite dalla testa, una condizione molto rara.

