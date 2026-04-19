Oggi nel centro storico di Castelnuovo giornata clou di " Selvaggia ", promossa da Unione Comuni Garfagnana e Comune di Castelnuovo, giunta alla X edizione, sotto la direzione artistica di Fabrizio Diola. "La decima edizione di Selvaggia – affermano la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani e il sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi – segna un traguardo importante per un’iniziativa che ha l’alto merito di mettere in mostra e di valorizzare la grande ricchezza naturalistica del nostro territorio per farla conoscere ad un numero sempre maggiore di persone. Una festa che promuove la biodiversità della Garfagnana, che in questo particolare periodo dell’anno esplode di colori, odori e sapori unici, e un eccezionale volano per la bella stagione ormai alle porte".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Selvaggia“ celebra la biodiversità garfagnina

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