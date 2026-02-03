**Riserve naturali della Sicilia | tra montagna e mare si celebra la biodiversità protetta**

Le riserve naturali della Sicilia, come Zingaro e Punta Bianca, saranno protagoniste di un evento che si svolgerà dal 4 al 6 febbraio. La manifestazione mira a far conoscere la biodiversità protetta dell’isola, coinvolgendo visitatori e appassionati di natura. Sarà un’occasione per scoprire le meraviglie tra montagna e mare di queste aree tutelate.

Le riserve naturali protette della Sicilia, da Zingaro a Punta Bianca, saranno al centro di un evento promozionale che si svolgerà dal 4 al 6 febbraio. L'iniziativa, organizzata dall'assessorato all'Ambiente della Regione Sicilia, mira a valorizzare il patrimonio naturale e culturale delle aree protette, coinvolgendo scuole, istituti di ricerca, guide ambientali, associazioni e enti gestori. L'evento, tenutosi nell'auditorium dell'assessorato in via Ugo La Malfa 169 a Palermo, si inserisce in un percorso di divulgazione e sensibilizzazione avviato nel 2025 dal Sistema regionale delle aree naturali protette.

