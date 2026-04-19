La Sella Cento si prepara alle ultime sfide di regular season affrontando oggi alle 18 la Reale Mutua Torino al Pala Gianni Asti. La partita rappresenta l’anticamera dei playout, e l’allenatore ha chiesto ai suoi giocatori di mostrare gioco e carattere per ottenere risposte chiare in vista delle prossime gare. È la penultima partita prima di concludere la regular season.

Penultima partita di regular season per la Sella Cento, che oggi alle 18 affronta al Pala Gianni Asti la Reale Mutua Torino. Ai fini della classifica questa partita ha un’importanza relativa per i biancorossi, visto che da domenica scorsa la Benedetto XIV è matematicamente ai play out, ma la squadra di Bonacina deve mantenere la 16esima posizione per avere il vantaggio del fattore campo negli spareggi di maggio. Prima settimana piena di allenamenti con la squadra per il nuovo allenatore biancorosso, quindi oltre che nella diversa gestione delle rotazioni, oggi si vedrà anche se ci saranno alcuni cambiamenti sostanziali nel gioco dei centesi....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella a Torino per prepararsi ai playout. Gioco e carattere, Bonacina vuole risposte

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