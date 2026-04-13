Livorno ha conquistato una vittoria che garantisce matematicamente la partecipazione ai playout, con due partite ancora da giocare nella stagione regolare. La sconfitta di Forlì contro Livorno ha portato i romagnoli a +6 in classifica, rendendo impossibile per Forlì evitare i play out. Il tecnico del Livorno ha commentato soddisfatto le risposte fornite dalla squadra durante l’incontro.

La vittoria di Forlì contro Livorno condanna la Sella ai play out matematicamente, visto che i romagnoli sono a +6 in classifica quando mancano solo due partite al termine della regular season. Coach Bonacina ha parlato in conferenza stampa post partita prima della fine della partita di Forlì che era iniziata alle 19. "Ho avuto le risposte che volevo a livello di atteggiamento, voglia e reazione rispetto a quello successo in settimana: lo dobbiamo a noi stessi, alla società, a Cento e ai nostri tifosi. A Cento non si viene, si appartiene – ha voluto sottolineare il nuovo allenatore della Benedetto XIV –, c’è stata una buona condivisione della palla, anche se purtroppo abbiamo avuto lo stesso numero di assist e palle perse, 18.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Livorno vince, playout matematici. Bonacina: "Le risposte che volevo"

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