Sella missione salvezza affidata a coach Bonacina

Nella serata si è tenuto un incontro tra i dirigenti della Sella Cento per discutere il futuro della squadra, in seguito alla sconfitta subita a Roseto. La partita ha evidenziato le difficoltà accumulate nel girone di ritorno, che ha portato a una situazione complicata in classifica. Nonostante ciò, la squadra mantiene ancora delle possibilità di evitare i playout, anche se le condizioni sono sfavorevoli. La decisione sulla guida tecnica sarà annunciata a breve.

E’ stato un vertice serale a decidere le sorti di Emanuele Di Paolantonio in casa Sella Cento. Troppo pesante, per come è maturata, la sconfitta di Roseto, al culmine di un girone di ritorno disastroso, sebbene i biancorossi possano ancora matematicamente evitare i playout. Difficilissimo, certo, ma non impossibile tenendo conto anche del calendario difficile di Forlì. Prima però, c’era una rotta da invertire, una ventata d’aria nuova per una squadra apparsa sconfortata e ancora più debole delle sue reali capacità, anche al netto dell’infortunio del play titolare Berdini. Così, prima ancora del rinforzo, che è necessario e arriverà, si è optato per il cambio di guida tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella, missione salvezza affidata a coach Bonacina Sfida salvezza, coach Finelli avvisa Forlì: "La mia Roseto al Palafiera in missione"Alessandro Finelli, 59 anni, bolognese , è il coach di Roseto che affronterà sabato sera la Pallacanestro 2. Leggi anche: Fulmine a ciel sereno in casa Virtus: esonerato coach Ivanovic, squadra affidata a Jakovljevic Si parla di: Sella, missione salvezza affidata a coach Bonacina. Sella, missione salvezza affidata a coach BonacinaIl tecnico milanese che lavorò al Kleb da vice e capo allenatore dal 2016 al 2019 in questi anni ha svolto incarichi di assistente in diverse piazze di A e A2. sport.quotidiano.net Sella, le rivali salvezza si muovono. Harrison a Roseto, Bossi a ForlìA poco più di due mesi dal termine della regular season tiene banco il mercato: indipendentemente dall’obiettivo stagionale tutte le squadre sono alla ricerca di quel giocatore, o quei giocatori, che ... ilrestodelcarlino.it