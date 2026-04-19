Sei mani e sei cantine la Romagna si mette a tavola | ecco la rivoluzione della bella brigata che unisce le giovani eccellenze locali

In Romagna, sei mani e sei cantine si uniscono per dare vita a un progetto che mette in mostra le eccellenze locali. La collaborazione tra giovani produttori e artigiani del settore enogastronomico mira a valorizzare le tradizioni e le produzioni della regione. L’iniziativa coinvolge diverse realtà, proponendo un percorso che unisce creatività e territorio attraverso eventi e degustazioni. La collaborazione tra le varie realtà si traduce in un viaggio tra i sapori e le storie di questa terra.