Sei mani e sei cantine la Romagna si mette a tavola | ecco la rivoluzione della bella brigata che unisce le giovani eccellenze locali
In Romagna, sei mani e sei cantine si uniscono per dare vita a un progetto che mette in mostra le eccellenze locali. La collaborazione tra giovani produttori e artigiani del settore enogastronomico mira a valorizzare le tradizioni e le produzioni della regione. L’iniziativa coinvolge diverse realtà, proponendo un percorso che unisce creatività e territorio attraverso eventi e degustazioni. La collaborazione tra le varie realtà si traduce in un viaggio tra i sapori e le storie di questa terra.
Raccontare un intero territorio attraverso la creatività di chi lo vive e lo lavora ogni giorno, unendo il cuore della Romagna in un viaggio gastronomico e culturale unico. È questo lo spirito di “Romagna: ecco una bella brigata”, l'innovativo progetto itinerante ideato da Fausto Fratti che vede.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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