Giuseppe Giofrè l’ultimo saluto all’amato nonno Stidda | Nel mio cuore sei ancora qui

Giuseppe Giofrè ha condiviso un video in cui si vede il nonno “Stidda” vestito elegante, che rivolge uno sguardo in camera e sorride. Nel messaggio, il musicista ha scritto un saluto finale all’amato nonno, affermando che nel suo cuore “Stidda” è ancora presente. La clip mostra un momento di commozione, con il giovane che si rivolge all’anziano con affetto e rispetto.

Il video condiviso da Giuseppe Giofrè per salutare per l’ultima volta l’amato nonno “Stidda” dice tutto: il nonno è vestito elegante, poi uno sguardo in camera, un sorriso. Un momento fermato per sempre. Sotto, la dedica di Giuseppe: “Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire adesso, ma nel mio cuore sei ancora qui, vicino a me. ciao nonno”. Poche righe per commemorare la persona che lo ha reso ciò che è oggi. Giuseppe Giofrè, l’addio all’amato nonno “Stidda”. Nonno Peppe se n’è andato, e Giuseppe Giofrè lo ha salutato così: con un video privato diventato pubblico, con una frase che porta dentro di sé tutto il dolore per la perdita.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giuseppe Giofrè, l’ultimo saluto all’amato nonno “Stidda”: “Nel mio cuore sei ancora qui” Notizie correlate Giuseppe Giofré saluta l’ultima volta nonno Stidda: “La stella più luminosa che il cielo possa custodire”Giuseppe Giofré saluta per l'ultima volta nonno Stidda, una figura per lui fondamentale, a cui ha dedicato anche il suo libro. Leggi anche: Oggi l'ultimo saluto a Mario Colombo, l'imprenditore della Colmar con Monza nel cuore Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giuseppe Giofré saluta l'ultima volta nonno Stidda: La stella più luminosa che il cielo possa custodire; Tra gli uomini più belli d’Italia ci sono i reggini Raoul Bova e Giuseppe Giofrè; L’Isola dei Famosi spuntano i primi dettagli sulla prossima edizione. Giuseppe Giofré saluta l’ultima volta nonno Stidda: La stella più luminosa che il cielo possa custodireGiuseppe Giofré saluta per l'ultima volta nonno Stidda, una figura per lui fondamentale, a cui ha dedicato anche il suo libro ... fanpage.it Giuseppe Giofrè torna a Amici 25 come giudice?/ La sua risposta spiazza: Posso fare un’eccezione se…Giuseppe Giofrè torna ad Amici 25 come giudice? E' l'unico programma per il quale farei un'eccezione Giuseppe Giofrè torna ad Amici 25? Dopo il successo riscosso con The Traitors Italia, Giuseppe ... ilsussidiario.net Rivoluzione a L'Isola dei Famosi: Belen Rodriguez pronta alla conduzione del reality show e accanto a lei spunta Giuseppe Giofrè come inviato. Ma sarà vero - facebook.com facebook