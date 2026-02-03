Cava Fornace | audizione in Consiglio regionale per Comitato cittadini e Comuni Avviato percorso per la chiusura della discarica

La commissione Ambiente del Consiglio regionale toscano ha ascoltato questa mattina i rappresentanti del Comitato dei cittadini, Legambiente e Italia Nostra. L’obiettivo è avviare il percorso per chiudere definitivamente la discarica di Cava Fornace, un’area al centro di un dibattito aperto tra cittadini e istituzioni. I rappresentanti hanno ribadito la volontà di arrivare presto a una soluzione definitiva, dopo anni di tensione e proteste. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre le parti continuano a lavorare per trovare un accordo condiv

FIRENZE – La commissione Ambiente e territorio del Consiglio regionale della Toscana, presieduta da Gianni Lorenzetti (Pd) ha tenuto stamattina, 3 febbraio 2026, un'audizione del Comitato dei cittadini per la chiusura della discarica di Cava Fornace, affiancato da Legambiente e Italia nostra. Successivamente, sono stati sentiti i rappresentanti dei Comuni di Forte dei Marmi, Massa, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza. I rappresentanti del Comitato hanno ribadito anche il rigetto del provvedimento di autorizzazione (Paur) che "da quasi tre anni" permette la prosecuzione dell'impianto, l'avvio delle operazioni di "bonifica e riqualificazione del sito".

