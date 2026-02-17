Pd convocata l' assemblea provinciale | Coscia verso la proclamazione a segretario

Giovanni Coscia sarà proclamato segretario provinciale del Pd durante l’assemblea convocata a Salerno, dopo essere stato scelto come candidato ufficiale. L’evento si terrà giovedì 19 febbraio alle 17 nella Sala del Teatro Pasolini, dove i membri del partito si riuniscono per ufficializzare la sua nomina.

Archiviata la fase dei congressi di circolo, chiusa la parentesi dei ricorsi che avevano messo in dubbio la legittimità della procedura, adesso per il Partito Democratico della Provincia di Salerno arriva il momento di ripartire con la nuova classe dirigente. Coscia, candidato unico alla carica di segretario provinciale del Pd, prenderà il posto di Enzo Luciano, con ogni probabilità diretto ad un incarico a Palazzo Sant'Agostino, all'interno dell'amministrazione provinciale di Salerno.

