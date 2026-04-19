Di fronte alle tensioni passate, sono arrivati segnali di distensione tra la Casa Bianca e il Vaticano. Un rappresentante dell’amministrazione ha espresso gratitudine nei confronti del Papa, riconoscendo che, nonostante i disaccordi, la situazione rimane complessa. Le dichiarazioni suggeriscono un’apertura verso un possibile miglioramento dei rapporti tra le due istituzioni, anche se il quadro generale resta caratterizzato da divergenze e sfide diplomatiche.

Prove di disgelo nei rapporti fra l'amministrazione Trump e il Papa. «Gli sono grato» per aver detto di non voler dibattere con il presidente: «disaccordi reali ci sono stati e ci saranno ma la realtà è spesso molto più complicata», ha detto il vicepresidente JD Vance cercando di voltare pagina su un caso che ha sollevato molte polemiche contro la Casa Bianca. Parole di distensione seguite a giornate di alta tensione fra Washington e il primo Pontefice americano della storia. Nei giorni scorsi infatti prima Trump e poi lo stesso Vance avevano criticato duramente il Pontefice per le sue posizioni sull'Iran, attirandosi una pioggia di critiche soprattutto da quella destra cristiana d’America che ha avuto un ruolo essenziale nel riportare il presidente alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Segnali di distensione tra Casa Bianca e Vaticano, Vance ringrazia il Papa: "Disaccordi ma la realtà è complessa"

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