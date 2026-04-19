seconda e terza categoria ostellatese e guarda tutto in novanta minuti

Nella giornata dedicata ai campionati di Seconda e Terza Categoria, si giocano due derby tra squadre vicine di casa. Entrambe le partite si disputano in novanta minuti e prevedono un certo equilibrio tra le contendenti. Gli incontri rappresentano un momento importante per le formazioni coinvolte, con molte aspettative sulle prestazioni dei giocatori in campo. La conclusione delle partite potrebbe determinare cambiamenti significativi nelle classifiche.

Si decide tutto in 90’ sia in Seconda che in Terza. Due duelli tra vicini di casa, due derby da assaporare fino alla fine che promettono colpi di scena. In Seconda c’è fermento tra Ostellato e Dogato: i gialloblù partono coi favori del pronostico visto il +1 in classifica, ma attenzione agli Amici di Stefano, che non sono ancora sicuri dei playoff e arrivano da una grande rimonta nel girone di ritorno. La Dogatese se la vedrà invece col Codifiume, certo della terza piazza e di disputare i playoff. Bella sfida tra Sangiovannese e San Bartolomeo, preludio della post season, mentre l’altro duello è quello playout tra Massese e Ricci Goro....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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