Nel campionato di Seconda Categoria, la classifica rimane molto combattuta tra le squadre in testa, con la possibilità che tutto venga deciso all’ultima giornata. La partita tra Codifiume e Dogatese rappresenta uno degli incontri chiave in programma, mentre nel girone di Terza Categoria si disputano le sfide tra Ostellatese e Poggio, e tra Guarda e Voghiera. Le ultime giornate si preannunciano decisive per determinare le posizioni finali.

In Seconda il ‘triello’ in testa alla classifica continua a regalare emozioni, e tutto potrebbe clamorosamente decidersi all’ultima giornata con lo scontro diretto tra Codifiume e Dogatese. Oggi la capolista Ostellatese farà visita al Balça Poggese, mentre la Dogatese riceverà la Laghese ed il Codifiume se la vedrà sul campo di un Frutteti che nutre ancora speranze playoff. Il San Bartolomeo cerca i tre punti col Ricci Francesco, mentre la Sangiovannese – di scena a Tresigallo – rischia il sorpasso degli Amici di Stefano al quinto posto. Chiude il turno la sfida tra Argentana e Massese. In Terza il duello è in riva al Po tra Guarda e Berra, coi primi che partono favoriti in virtù del +1 in classifica a 180’ dal fischio finale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda e Terza Categoria. Ostellatese a Poggio. Guarda col Voghiera

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