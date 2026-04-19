Durante le Pulizie di primavera, genitori e studenti si sono riuniti nelle scuole di diversi livelli, tra cui nidi, scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori, per pulire e riordinare ambienti scolastici. Un'iniziativa che ha coinvolto complessivamente 51 istituti, con il fine di rafforzare il senso di comunità tra le famiglie, gli insegnanti e gli studenti stessi. Le attività hanno visto la partecipazione attiva di tutti i protagonisti del mondo scolastico.

Tutti insieme genitori e alunni a pulire e riordinare le scuole nelle Pulizie di primavera. Coinvolti 9 nidi, 12 scuole dell’infanzia, 15 scuole primarie, 7 medie e e 8 scuole superiori. Hanno partecipato anche 5 centri socio educativi, oltre alla Scuola Borsa e 2 società sportive. Alla scuola media Leonardo, sin dalle 8.30, un esercito di ragazzi e genitori ha ritinteggiato l’aula teatro e l’aula di scienze, dove è stato necessario pulire e riordinare provette e microscopi e catalogare il materiale. I papà si sono presentati con martello, chiodi, trapano e cassetta degli attrezzi per riparare i piccoli guasti. Nel cortile esterno ragazzi e genitori si sono impegnati a ritinteggiare di fresco i muri e le fioriere, eliminando pacchi di foglie secche, piantando ulivi e sempreverdi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Secchi e pennelli a scuola. Prof, studenti e genitori: "Così ci sentiamo comunità"

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Secchi e pennelli a scuola. Prof, studenti e genitori: Così ci sentiamo comunitàPadri armati di trapano e martello per le piccole riparazioni, ragazzi giardinieri per un giorno. Coinvolti 9 nidi, 12 materne, 15 elementari, 7 medie, 8 superiori e 5 centri socio educativi. ilgiorno.it