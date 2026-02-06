Università telematiche 8 studenti su 10 sono pro esami online Parla un prof | Così aiutiamo lavoratori e genitori che studiano – L’intervista

Otto studenti su dieci approvano gli esami online, secondo il primo Rapporto Censis sulla didattica digitale. Un dato che dimostra come la maggior parte degli studenti preferisca questa modalità, soprattutto tra lavoratori e genitori che studiano. Un docente spiega che questa scelta aiuta a conciliare studio e impegni quotidiani, offrendo maggiore flessibilità. La tendenza si fa sempre più evidente e potrebbe cambiare il modo di fare università in Italia.

Otto studenti su dieci approvano gli esami universitari sostenuti online. È quanto emerge dal primo Rapporto Censis sulla didattica digitale, che per la prima volta indaga a fondo il mondo delle università telematiche, la percezione che se ne ha e il loro ruolo nel colmare il gap di laureati in Italia. Quasi un laureato su due alle telematiche ammette che senza le università online probabilmente non avrebbe mai completato il percorso accademico, mentre oltre sette su dieci hanno scelto questa modalità per riuscire a conciliare studio e lavoro. Ciononostante, permane un velo di diffidenza, tanto che il 57,2% degli ex studenti segnala che i datori di lavoro non riconoscono ancora pienamente il valore delle lauree telematiche.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Università Telematiche

Un rapporto del Censis e United rivela che il 45,1% dei laureati online non avrebbe mai raggiunto la laurea senza la possibilità di studiare da casa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Università Telematiche

Argomenti discussi: Pagamento tassa regionale per il diritto allo studio Università Telematiche Pegaso e Giustino Fortunato. Obblighi tributari. Invito ad adempiere; Arrivano le Summer School di Circle U. 2026: tante opportunità di formazione internazionale in Europa; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Ca' Foscari, protesta degli studenti per le borse di studio: Pochi fondi, mille studenti esclusi.

Università telematiche, 8 studenti su 10 sono pro esami online. Parla un prof: «Così aiutiamo lavoratori e genitori che studiano» – L’intervistaI dati del rapporto Censis sulla didattica digitale e il parere a Open del docente Massimiliano Longo, che insegna all'ateneo telematico San Raffaele di Roma e in altre università tradizionali ... open.online

Università telematiche, rapporto Censis-United: senza l’online il 45,1% degli studenti non si sarebbe mai laureatoIl rapporto Censis-United svela che il 45,1% dei laureati telematici non avrebbe conseguito il titolo senza l'online. Scelte principalmente per conciliare studio e lavoro (73,7%), le università digita ... orizzontescuola.it

C’è un aumento e un boom di iscritti delle università telematiche. Nel 2025 è stato più 51% rispetto al 2024 e parliamo di oltre mezzo miliardo di fatturato. Ci arrivano moltissime segnalazioni di casi in cui si continuano a fare esami online formalmente vietati: ci facebook