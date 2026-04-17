Scusate ma è troppo facile difendere il Papa e poi fare quel che dice Trump

Qualche giorno fa, un commento ha sottolineato come sia facile criticare il Papa e poi seguire le posizioni di figure come Trump. Si è parlato di come le dichiarazioni del presidente statunitense e di altri leader siano da condannare, ma senza approfondire le parole pronunciate. La discussione si concentra sulla necessità di ascoltare e riconoscere i contenuti di tali affermazioni, evitando di limitarsi a giudizi superficiali.

Non basta definire inaccettabile quel che ha detto il presidente Usa del Papa. Occorre ascoltare quelle parole, prenderne atto e prendere davvero le distanze con "signori della guerra" come Trump e Netanyahu.🔗 Leggi su Fanpage.it

Multi SubSelama 18 tahun dia disegel dan diremehkan, satu hari dia bangkit dan mengguncang dunia

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