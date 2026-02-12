Il Como si prepara a una stagione diversa dal solito. Nonostante il gruppo sia giovane e ancora in fase di crescita, i dati e lo stile di gioco mostrano che la squadra può ambire a obiettivi più grandi, come la qualificazione alla Champions League. Samuele Mandarò invita a guardare il video per capire meglio le potenzialità della squadra.

Un gruppo giovane e inesperto, uno stile di gioco riconoscibile: il Como ha le carte in regola per puntare alla Champions League? Guarda il video di Samuele Mandarò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Como può davvero puntare alla Champions? Ecco cosa dicono i dati

Approfondimenti su Como Champions

Ultime notizie su Como Champions

