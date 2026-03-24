Referendum | cosa dicono davvero i dati dai quartieri

Bologna ha pronunciato un chiaro “No” alla riforma dell’ordinamento giurisdizionale, anche se tra i quartieri non mancano le differenze. I seggi che si avviluppano sotto alle torri hanno registrato un record di affluenza: sono andati alle urne oltre il 71% degli aventi diritto, corrispondenti a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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