L’Abruzzo dona otto autobus a Leopoli per garantire il diritto allo studio degli studenti ukraini

L’Abruzzo ha inviato otto autobus a Leopoli, in Ucraina, per aiutare gli studenti ucraini a raggiungere le scuole in un momento di grande difficoltà. La donazione nasce dalla necessità di garantire il diritto allo studio in un’area colpita dal conflitto, e questa volta i mezzi sono stati scelti con cura per coprire le zone più isolate. Gli autobus partiranno entro questa settimana, offrendo una speranza concreta a molte famiglie che faticano a far arrivare i figli a scuola.

Otto autobus interurbani in partenza dall'Abruzzo verso Leopoli, in Ucraina, per sostenere il trasporto pubblico in una fase in cui la mobilità è strettamente legata all'accesso a scuola, al lavoro e ai servizi essenziali.