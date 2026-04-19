Scuole chiuse per gli Alpini la Cgil attacca il Comune di Genova | Diritto all’istruzione sacrificato senza confronto

Nell’ambito delle celebrazioni per il raduno nazionale degli Alpini, le scuole di Genova resteranno chiuse l’8 e il 9 maggio. La decisione ha suscitato critiche da parte della Cgil, che ha accusato il Comune di aver preso questa misura senza coinvolgere le organizzazioni sindacali e senza un confronto preventivo. La chiusura degli istituti scolastici si inserisce in un periodo di festeggiamenti che interesserà la città in quei giorni.

L'8 e il 9 maggio, giorni di festa per la città che accoglierà il raduno nazionale degli Alpini, ma anche giorni di scuole chiuse. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Scuole chiuse per l'Adunata degli Alpini, Flc Cgil non ci sta: "Garantire il diritto allo studio""Il diritto all’istruzione deve rimanere una priorità, anche in presenza di eventi rilevanti per la città che devono essere organizzati senza... Leggi anche: Adunata Alpini 2026 Genova blindata: il piano "anti-caos" tra strade chiuse e aree pedonali. Info utili Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 97ª Adunata nazionale alpini, modifiche alla circolazione e alla sosta veicolare dal 7 all'11 maggio; Adunata Alpini Genova 2026: chiudono scuole, parchi e giardini. Tutte le novità; Alpini a Genova, tutte le scuole chiuse l’8 e il 9 maggio. Parchi e giardini off limits da giovedì 7 a lunedì…; In previsione della 97ª Adunata Nazionale Alpini, in programma a #genova dall’8 al 10 maggio, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha firmato, questa mattina, un’ordinanza con misure che limitino l’impatto del forte afflusso di visitatori in città, stimato in circa 40. Scuole chiuse a Genova per l'Adunata degli Alpini, la decisione non piace a Flc CgilUna scelta della giunta per mitigare l’impatto sul traffico urbano ed extraurbano e garantire quindi una mobilità fluida nonostante le restrizioni alla circolazione che toccheranno il centro della c ... primocanale.it Scuole chiuse per gli Alpini, la protesta di Flc Cgil: Diritto all’istruzione deve rimanere prioritàScuole chiuse per gli Alpini, la protesta di Flc Cgil: Diritto all’istruzione deve rimanere priorità ... msn.com Comune di Genova - Genoa Municipality - facebook.com facebook Undici nuove macchine per la Polizia Locale Il Comune di Genova rinnova e potenzia il parco mezzi della Polizia Locale con 11 nuove autovetture di servizio, parte di una fornitura complessiva di 33 veicoli che sarà completata entro l’estate. smart.comune. x.com