Scudetto Inter il merito sarebbe anche nel reparto offensivo! Dominio in Serie A con 78 reti in 33 partite

L'Inter ha segnato 78 gol in 33 partite di Serie A, mantenendo il miglior attacco del campionato. Questo dato contribuisce alla corsa allo scudetto, evidenziando l'efficacia del reparto offensivo della squadra. Rispetto ai campionati precedenti, il numero di reti rappresenta una delle migliori performance offensive degli ultimi anni. La squadra si presenta così come una delle più prolifiche in questa stagione.

di Paolo Moramarco Scudetto Inter, il merito sarebbe anche nel reparto offensivo! Con 78 reti in 33 partite regge il miglior attacco: il confronto con il passato. L’ Inter di Cristian Chivu continua a dominare la Serie A anche attraverso i numeri, sempre più significativi a cinque giornate dalla fine. I nerazzurri hanno messo a segno 78 reti in 33 partite, un bottino che certifica la straordinaria efficacia offensiva della squadra e che accompagna il primato in classifica, con un vantaggio di +12 sul Napoli. Il successo contro il Cagliari, chiuso con un netto tris, ha ulteriormente consolidato la supremazia della formazione milanese a livello offensivo e che, unito alla sconfitta dei partenopei contro la Lazio allo stadio Maradona, ha di fatto indirizzato la corsa scudetto, con l’Inter ormai in fuga solitaria.🔗 Leggi su Internews24.com

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