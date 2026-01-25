L’attacco dell’Inter si conferma uno dei più efficaci d’Europa, con numeri che attestano la qualità del reparto offensivo nerazzurro. Tuttavia, nei big match, emergono alcune criticità che meritano attenzione. Analizzando i dati, si può comprendere meglio la performance complessiva della squadra e le aree di miglioramento, offrendo un quadro equilibrato e obiettivo sulla stagione dei nerazzurri.

Inter News 24 Attacco Inter, il reparto offensivo di Chivu continua a sorprendere e i numeri lo dimostrano: ecco il dato. Cristian Chivu può guardare con orgoglio ai numeri della sua Inter, che dopo il netto successo contro il Pisa si conferma una vera macchina da guerra. Con 50 reti in 22 partite di campionato, l’attacco nerazzurro siede al tavolo delle grandi d’Europa: nei top 5 tornei continentali, solo Bayern Monaco e Barcellona hanno segnato di più. Tuttavia, come sottolineato da «La Gazzetta dello Sport», dietro questa pioggia di gol si nasconde un paradosso che il tecnico deve risolvere al più presto: la squadra è devastante contro le piccole, ma tende a incepparsi quando il livello della sfida si alza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Attacco Inter, i numeri non mentono: il reparto offensivo dei nerazzurri è tra i migliori d’Europa, ma nei big match…

Inter Pisa, se Chivu ha problemi nei big match: contro le “piccole” è una certezza. I migliori in EuropaInter Pisa si prepara alla sfida contro una squadra in posizioni di metà classifica, con l’obiettivo di confermare la propria solidità.

Leggi anche: Attacco Inter, gol e continuità: il reparto offensivo di Chivu funziona ma il tecnico guarda già al futuro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Inter-Pisa, la guida completa; Inter-Pisa LIVE; L’attacco del Milan resta sotto accusa nonostante i numeri: 33 gol e mille attenuanti; Inter, attacco da sogno ma serve la svolta in Champions. C’è ancora un ostacolo da superare.

Inter, i quattro moschettieri del gol. Numeri da record per Lautaro e sociDopo la vittoria in rimonta e con largo punteggio tennistico contro il Pisa e in attesa di capire stasera (dopo Juventus-Napoli e soprattutto Roma-Milan) se sarà vera fuga o se il distacco resterà inv ... ilgiorno.it

Inter, attacco da sogno ma serve la svolta in Champions. C’è ancora un ostacolo da superareInter prima in classifica e con numeri pazzeschi per quanto riguarda il reparto offensivo. Ma c'è ancora da migliorare: ... msn.com

I numeri impressionanti dell’attacco dell’#Inter di #Chivu: #Lautaro 16 gol e 4 assist #Thuram 11 gol e 4 assist #Bonny 6 gol e 6 assist #Esposito 5 gol e 6 assist In totale sono 38 gol e 20 assist. E siamo solo a Gennaio. Clamorosa la differenza coi numeri imba - facebook.com facebook

I numeri affatto banali di Ange-Yoan Bonny alla sua prima stagione nell’Inter: - 6 gol - 6 assist - 834 minuti in campo 1 G/A ogni 69,5 minuti. x.com