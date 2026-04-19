Pavia accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio | muore 25enne

Da ilgiorno.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavia, un giovane di 25 anni è stato colpito con un'arma da taglio al collo in un parcheggio durante le prime ore del mattino. La lite tra le persone coinvolte si è verificata intorno alle 3, e il ragazzo è stato soccorso dai sanitari pochi minuti dopo. Trasportato in ospedale, le ferite riportate si sono rivelate fatali, e il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo.

Pavia, 19 aprile 2026 –  Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale. Non c'è stato nulla da fare per il giovane, operaio 25enne di origine siciliana, rimasto gravemente ferito in una lite notturna. Tra le 3 e mezza e le 4 di oggi, domenica 19 aprile, la vittima si trovava nel parcheggio dell'area Cattaneo, a ridosso del centro storico pavese, insieme ad amici stavano andando a recuperare l'auto che avevano appunto lasciata parcheggiata nella 'buca' (così è anche chiamata l'area, che si trova a un livello più basso rispetto all'accesso da viale Nazario Sauro, con sbocco pedonale in piazza San Pietro in ciel d'oro).  L’escalation .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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