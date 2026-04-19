A Pavia, un giovane di 25 anni è stato colpito con un'arma da taglio al collo in un parcheggio durante le prime ore del mattino. La lite tra le persone coinvolte si è verificata intorno alle 3, e il ragazzo è stato soccorso dai sanitari pochi minuti dopo. Trasportato in ospedale, le ferite riportate si sono rivelate fatali, e il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo.

Pavia, 19 aprile 2026 – Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale. Non c'è stato nulla da fare per il giovane, operaio 25enne di origine siciliana, rimasto gravemente ferito in una lite notturna. Tra le 3 e mezza e le 4 di oggi, domenica 19 aprile, la vittima si trovava nel parcheggio dell'area Cattaneo, a ridosso del centro storico pavese, insieme ad amici stavano andando a recuperare l'auto che avevano appunto lasciata parcheggiata nella 'buca' (così è anche chiamata l'area, che si trova a un livello più basso rispetto all'accesso da viale Nazario Sauro, con sbocco pedonale in piazza San Pietro in ciel d'oro). L’escalation .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25enne

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Patrizia("Pavia 3°giorno"),e io di seguito,ti disturbiamo,ma è per un buon motivo:Il suo Bellissimo messaggio per te:“Sono stata a vederti in #GentediFaciliCostumi e sei stato Sorprendente,Bravo e Super!Mi aspettavo @insinnaflavio,ma ti sei superato.Sei x.com